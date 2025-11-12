影/COP30聯合國氣候峰會傳衝突 抗議者闖入管制區2保全輕傷

在巴西舉行的COP30聯合國氣候峰會，傳出有抗議者和保全人員發生衝突，一群原住民衝進了位於貝倫的會議中心，造成兩名保全人員受了輕傷，場館也受到了輕微損壞。

COP30聯合國氣候峰會外，多名保全正在戒備中。（圖／美聯社）

據衛報報導，幾十名男女貝倫的會議中心手持標語抗議，大喊口號「我們的森林不出售」，直到被強制驅離。然而其中一些人竟衝過入口，把大門推壞進入了管制區之中。

報導指出，這些抗議人士與聯合國安保人員發生拉扯、推擠；聯合國氣候發言人表示，兩名保全人員受了輕傷，場館也受到了輕微損壞。

倡議組織全球青年聯盟表示，一些原住民看到大量資源湧入貝倫，建設一座全新的城市，這讓他們感到沮喪，因為其他地方更需要資金用於教育、醫療和森林保護。 「他們這樣做並非出於惡意。他們是絕望的，他們試圖保護自己的土地和亞馬遜河。」

聯合國發言人表示，巴西和聯合國安保人員已採取“保護措施，確保會場安全，並遵循所有既定的安全規程”，目前正在調查這起事件。

據悉過去一周，活動人士人數不斷增加，目前每天舉辦多達四場活動，不過先前大部分的活動都能保持和平。

