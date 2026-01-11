影／CORTIS金唱片奪獎「反應慢半拍」 趙雨凡、安乾鎬夢幻同框蔡依林





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

第40屆韓國頒獎典禮《金唱片》移師台北大巨蛋舉辦，10日盛大展開，吸引上萬粉絲們共襄盛舉。台灣歌手蔡依林也特地出席，頒發新人獎獎項，不過頒獎時發生可愛插曲，獲獎的男團CORTIS在被叫到名字時，竟有4名成員反應慢半拍，讓粉絲們笑翻。

除此之外，典禮結束後CORTIS透過IG限動發文，寫下「很榮幸能從妳手中拿下新人獎」，向蔡依林致謝，並PO出成員James（趙雨凡）、安乾鎬與蔡依林的後台合照。

James（圖左）、安乾鎬（圖右）與蔡依林在後台合照。（圖／IG：cortis）

