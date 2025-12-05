（影）CSIS警告：解放軍具「冷啟動」能力 可在無預警下瞬間轉入戰備

[Newtalk新聞] 美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）近期發布最新報告，點出中國軍隊近年形成一項值得關注的新能力，也就是「冷啟動（Cold Start）」式快速戰備轉換。報告形容，中共解放軍如今能在外界尚未察覺、對手尚未反應之前，迅速從平時狀態切換到臨戰部署，強調其關鍵特質就是「突然性」。





CSIS 指出，傳統軍事動員往往伴隨部隊集結、物資調動、通信量上升等明顯徵兆，容易被衛星與情報系統偵測。然而，解放軍的「冷啟動」追求將這些準備痕跡壓縮到最小，使外界更難提前判斷中國的軍事意圖，等同大幅縮短對手的預警時間。

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）近期發布最新報告，點出中國軍隊近年形成一項值得關注的新能力，也就是「冷啟動（Cold Start）」式快速戰備轉換。 圖：翻攝自 包明說





報告認為，中共解放軍之所以能做到說動就動，源自多項改革成果，包括：指揮控制高度資訊化、扁平化：決策傳遞更快、流程更短；常態化高戰備水準：平時即維持高訓練強度、裝備妥善率高；高強度實戰化演習：特別是近年圍台軍演，強調「從訓轉戰」無縫銜接；後勤與戰略投送躍升：大型運輸機、高鐵軍事運用、海上補給更成熟；強化保密與反偵察：在高科技監控環境下仍能隱蔽部署動態。





CSIS 指出，這些發展讓中國能在不引發明顯警訊的情況下調動大規模兵力，傳統的美軍與盟軍預警系統可能面臨更大挑戰。





中國火箭軍威脅台海安全。 圖:翻攝自史海鉤沉





報告直言，「冷啟動」能力意味中國在危機爆發時可迅速壓縮對手的決策時程。過去可能需要數天或數週的戰備提升，如今可能濃縮為數小時甚至更短，對台海與印太安全環境具有重大影響。





CSIS 認為，這使任何挑戰中國核心利益的行動面臨更高風險，亦是美、日等國觀察台海情勢時需特別留意的軍事變數。此外，CSIS 也提到，中國近來在南海多處爭議島礁升級監控與電子戰系統，擴大情報搜集與區域拒止能力，顯示北京正同步準備應對印太衝突情境。

