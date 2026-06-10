影／i-dle七月回歸倒數！新專輯推「香水款」超吸睛 宋雨琦X泡泡瑪特夢幻聯名也曝光！

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[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

南韓人氣女團 i-dle 回歸倒數！第九張迷你專輯《We made》於日前展開預購，不到一天隨即銷售一空。官方日前在社群公布，將於 6 月 15 日先行公開新歌〈Crow〉完整專輯與主打 MV 則預計在7月6日韓國時間晚間 6 點上線。〈Crow〉先前已在她們今年《Syncopation》首爾場搶先曝光，這次將在新專輯正式公開，也讓全世界的 NEVERLAND 期待飆升。

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這次《We made》實體專輯版本也同步公開，主要分為 A、B、C 以及 Poca 版（數位小卡專輯），其中最受矚目的就是 C 版香水款。內含 5 款不同風味香水，將專輯收藏從視覺、聽覺延伸到嗅覺體驗。

除了團體回歸，成員宋雨琦也傳出全新聯名消息，讓歌迷笑喊「荷包君辛苦了！」超人氣盲盒品牌 POP MART 泡泡瑪特近日震撼宣布「MOLLY×YUQI 1/8 可動人偶」即將登場。從官方釋出的宣傳圖可以看到，泡泡瑪特的人氣公仔 MOLLY 穿上雨琦招牌穿搭，並裝扮成她的吉祥物「GIGI」造型超可愛。而宋雨琦也預計將在8、9 月之間推出首張個人全中文專輯，從團體回歸到個人聯名、Solo 作品接連登場，持續考驗全球各地粉絲們的荷包。

i-dle 將在下月帶著全新專輯回歸，成員宋雨琦與「POP MART」的聯名也同步公開。（圖／IG：i_dle_official；微博：宋雨琦_i-dle）





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