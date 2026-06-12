影／EASY SHOP「內衣祭」炸裂618全面開戰 短今熱舞應援嗨翻全場

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▲EASY SHOP內衣祭_品牌好友短今&來賓Gary&品牌代表合照。（圖／EASY SHOP提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】迎接618年中消費熱潮，台灣國民內衣品牌EASY SHOP攜手年度品牌好友、中職啦啦隊女神「短今」，12日起一連3天在台中總部舉辦「EASY SHOP內衣祭」，結合粉絲見面會、特賣會、市集與互動體驗，打造兼具娛樂與購物的新型態嘉年華，吸引大批粉絲及民眾到場同樂。

EASY SHOP今年以「內衣祭」為主題，突破傳統特賣模式，現場規劃「今日舞台區」、「寵粉派對區」、「廠拍嘉年華」、「抓樂市集」及「沁涼補水站」等五大主題區，希望讓消費者在購物之餘，也能享受多元互動與娛樂體驗。

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▲EASY SHOP內衣祭_品牌好友短今&來賓Gary&品牌代表進行氣球開箱儀式。（圖／EASY SHOP提供）

活動首日由品牌好友短今與球場人氣主持人GARY以熱力應援舞揭開序幕，兩人隨後挑戰夾娃娃機及默契遊戲，現場笑聲不斷。記者會尾聲，在大型禮物盒開啟、彩帶及氣球齊放下，象徵為期3天的「內衣祭」正式啟動。

▲EASY SHOP內衣祭_品牌好友短今&來賓Gary大跳開場舞。（圖／EASY SHOP提供）

緊接著登場的「短今寵粉會」更掀起高潮，粉絲除了能近距離互動、合照與索取簽名，還透過「Tempo遊戲」、「短今木頭人」、「圈粉行動」等趣味競賽與偶像同樂，獲勝者可獲得限量透卡、親筆簽名棒球及拍立得等紀念品，活動最後更抽出6月14日洲際棒球場賽事門票，讓現場尖叫聲不斷。

▲EASY SHOP內衣祭_品牌好友短今&來賓Gary&吉祥物小橘大逛抓樂市集。（圖／EASY SHOP提供）

除了粉絲活動，最受矚目的「廠拍嘉年華」也祭出多項優惠，包含特選內衣每件159元起、3件999元，小褲98元起，以及多項買一送一商品。現場消費滿3000元現折300元，滿3500元再贈送限定地墊，吸引不少民眾趁機添購夏季內著。

現場還集結飲料、點心、農會食品及文創商品的「抓樂市集」，以及由夾娃娃機品牌贊助的「沁涼補水站」，民眾拍照打卡即可免費體驗夾娃娃。此外，台南人氣甜點品牌「堯平布朗尼」也推出趣味挑戰，只要完成指定任務，即可免費獲得布朗尼，增添活動趣味。

EASY SHOP成功瞄準年中消費熱潮與大眾「邊玩邊買」的新型態購物需求，因此透過結合粉絲經濟、生活美學與娛樂體驗，希望將傳統特賣活動升級為沉浸式消費慶典。除了實體活動，線上「炸裂618」年中慶同步開跑至21日，透過官網及各大平台推出限時優惠，期望搶攻暑假前的消費商機。

EASY SHOP表示，民眾如欲了解「內衣祭」活動詳情，可撥打免付費服務專線0800-010388洽詢，或透過官方粉絲團（http://es1.tw/8lx7k2）、Instagram（http://es1.tw/8lx9hx）及「內衣祭」活動網站（https://bmai.app/771f2cba）查詢最新資訊與優惠訊息，把握6月12日至14日限時三天的實體嘉年華，以及同步展開的線上年中慶「炸裂618」活動。