影／Ella崩潰爆哭！搥桌喊沒出息 曝熟人驟逝心情難平

Ella出席公益活動時在記者會上感動落淚。（圖／ 中央社）





女星陳嘉樺（Ella）昨（2日）出席弘道老人基金會公益活動時，在記者會一開始便忍不住淚灑現場，一度激動到說不出話。她坦言，因久未與媒體朋友見面，加上在金鐘獎的緬懷橋段看見熟悉的攝影師、化妝師相繼離世，心中感觸湧上心頭「看著你們好好的，我覺得很感恩」。

昨日難得現身公益活動的陳嘉樺，在記者會上看見一張張熟悉的媒體臉孔時，情緒突然被牽動，忍不住當場落淚。她透露，腦中浮現兩位多年合作的攝影前輩與化妝師近年相繼離開人世的消息，「走得非常突然，看到很感慨」她表示，這些熟悉的人事物讓她不禁反思，自己與各位最後一次碰面時是否有好好道別，「都不知道下次見面是何時，能看到大家很開心。」

廣告 廣告

陳嘉樺在活動上兩度哽咽落淚，好不容易穩住情緒，準備再度面對媒體鏡頭時，又不自覺轉過身擦眼淚，讓她忍不住自嘲大喊：「沒出息！」甚至氣得敲了敲桌子，逗得全場笑聲四起。她說明完落淚原因後，台下記者的笑聲再次響起，她便幽默反嗆：「我這麼傷心！笑成這樣，你的良心去哪了」現場氣氛溫馨。

她也向媒體朋友表達感謝，並提醒大家一定要好好照顧自己的身體，「我們其實一天一天地老去，不知道下一次見面是什麼時候，我內心非常感慨、很激動」她說，這次能親眼看到許多熟悉的面孔，可以面對面看著大家的眼神，讓她感到特別珍惜，也充滿感恩。

陳嘉樺日前在演唱會上也曾動情提到，弟弟因同事猝逝受到極大衝擊，情緒長期處於壓力中，接連出現失眠、腹瀉、胃痛等症狀，儘管檢查結果正常，醫師卻判定是自律神經失調，整個人彷彿瞬間老了數十歲。她在台上真摯告白，邀請全場觀眾一起為弟弟加油打氣，也希望粉絲能把祝福傳遞給她的家人。



【更多東森娛樂報導】

●半個演藝圈都來了！Ella出道24週年 宣布重大喜訊

●Ella辣秀超狂螞蟻腰！預告要「剃平頭」：我都厭世了

●Ella認從沒想過開個唱 見Selina、Hebe助力秒落淚

