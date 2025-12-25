影／Ella陳嘉樺中國巡演開唱 「暴瘦近況曝光」網憂：過度了

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

歌手Ella（陳嘉樺）11月起在中國展開個人巡演，20日她一連兩天在廣州開唱，此次演出Ella載歌載舞超過30歌曲，讓現場粉絲們嗨翻。

當天Ella還在台上展現出瘦身後的精壯手臂，不過表演的影片被PO上網後卻有網友發現，Ella的四肢相當纖細，體態更是瘦出新高度，引來網友留言「太瘦了吧」、「瘦了這麼多」、「瘦的過度了」。

Ella一連兩天在廣州開唱。（圖／微博：嘉樺ella）

