影/F-16失事今晨搜救！潛水教練指辛柏毅若無防寒衣很危險

29歲飛官辛柏毅上尉昨（6日）駕駛F-16V戰機執行訓練時，於豐濱外海失事，他跳傘逃生但截至目前為止仍失蹤，海巡今晨持續出動艦艇搜救，而據專業潛水教練指出，如果沒穿防寒衣，在海中待2小時便會顫抖，何時失溫需視體能狀況而定，在這冷氣團來襲的天氣格外使人擔憂。

海巡人員7日清晨持續出海搜救。（圖／中天新聞）

據《自由時報》的報導，潛水教練張冠正表示，當海溫低於24度就相當寒冷，加上外海風勢強勁會產生風寒效應，在無防寒裝備保護下，約2小時就會開始發抖。他回憶過去有潛水員在相似溫度的海域中撐了8小時，雖然昏迷但最終獲救，希望這次也能迎來好消息，但受強烈冷氣團影響，在這氣溫狂降的寒冷天氣，辛柏毅目前的狀況格外令人擔憂。

海巡人員7日清晨持續出海搜救。（圖／中天新聞）

回顧整起事件，累積飛行時數達611小時，駕駛F-16V機型時數為371小時，相關經驗非常豐富的辛柏毅，使用該架編號6700的戰機時數共3894小時，他於昨晚6點17分起飛進行例行訓練任務，至7點29分時雷達訊號出現異常狀況，初步研判他在花蓮豐濱鄉東方約10浬海域跳傘，空軍隨即成立應變中心啟動搜救機制，截至今天清晨，海巡署已累計派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆 SLDMB 海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力進行搜救作業，而才跟妻子在芬蘭度完蜜月返台的他，歸隊不到2天就發生這樣的事，家人親朋都焦急等待，希望能有好消息傳出。

搜救人員施放照明彈。（圖／中天新聞）

搜救畫面。（圖／中天新聞）

搜救畫面。（圖／中天新聞）

目前軍警消各方人力正全力搜尋失蹤的空官辛柏毅。（圖／網友「小陳故事多」授權提供）

辛柏毅駕駛的這架編號6700戰機。（圖／航空迷阿昌授權提供）

目前軍警消各方人力正全力搜尋失蹤的空官辛柏毅。（圖／IDF經國號粉專提供）

