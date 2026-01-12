影》F-16失事 空軍證實曾有「EGI故障」：將列調查重點

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

空軍F-16V戰機6日晚間失事、飛行員失聯，國民黨立委徐巧芯今（12日）質詢時關心該案，空軍參謀長李慶然表示，該架機號6700的F-16V戰機從出廠至失事當天，沒有一次是模組化任務電腦（MMC）故障；但他證實，該機在1月4日有因全球定位與慣性導航系統（EGI）異常派工報修，將列為後續調查的重點。

外交及國防委員會今邀請國防部部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。徐巧芯在質詢時，關切辛柏毅駕駛F-16V失聯及戰機失事原因，詢問該架戰機曾有「模組化任務電腦（MMC）」派工維修？李慶然表示，機號6700的F-16V戰機從出廠到失事當天，沒有一次MMC維修紀錄。

徐巧芯接著續問，導致抬頭顯示器（HUD）與多功能顯示螢幕出現無法顯示或黑屏狀況，應該不是只有MMC失效才會發生，其他相關配件失靈同樣可能造成此問題？李慶然回應「都有可能」。

徐巧芯進一步追問，如果EGI發生異常的時候，是否會導致無法取得正確導航資訊的問題，例如HUD數位地圖出現不合理跳動跟飄移，在能見度差、近雲的夜間海上飛行環境上面，產生風險問題？李慶然回應「會」。

徐巧芯接著再問，該架戰機是否在1月4日因EGI異常派工報修？李慶然證實「有」，會進行著手調查，調查的方向針對故障情況，會影響到導航部分都是偵查調查重點。

