影/F-16戰機失事！飛官新婚妻子軍階士官焦急等待 大批軍卡駛入花蓮基地

空軍一架F-16戰機於花蓮外海失聯，飛行員辛柏毅上尉疑似已跳傘逃生，目前下落不明，軍方已全面展開搜救行動。該機於執行夜間訓練任務時，雷達光點在花蓮外海突然消失。目前，大批軍卡被目擊排隊進入花蓮空軍基地。消息傳出後，家屬悲痛不已，妻子正焦急等待，盼望他能平安歸來。

大批軍卡被目擊進入花蓮空軍基地。（圖/翻攝畫面）

據了解，失事戰機為隸屬花蓮基地、機號6700的F-16單座戰機，駕駛員辛姓上尉於傍晚6點17分起飛執行例行夜航，卻在返航途中約晚間7點29分，於花蓮縣豐濱鄉東方約10浬海域上空失去聯繫。

軍方分析指出，戰機模組化任務電腦（MMC）可能出現故障，導致飛行員在進入雲層後喪失方向感，被迫啟動彈射座椅跳傘逃生。為爭取黃金救援時間，空軍已派遣C-130運輸機與海鷗直升機前往搜尋，海巡署也調動蘇澳、花蓮及台東海巡隊多艘100噸級巡防艇協助救援。然而搜救行動面臨重大挑戰，因夜間海象狀況不佳且能見度極低，增加了尋找失聯飛官的難度。

根據最新消息，有大批軍卡被目擊排隊進入花蓮空軍基地，軍卡動向疑似與搜救工作有關。辛柏毅上尉具備完整飛行訓練資歷，為現役單座F-16戰機飛官，近期剛完成婚禮、返國後即投入任務。其妻同樣服役於軍中，職階為士官，兩人新婚生活剛開始便面臨突如其來的挑戰。空軍表示，將持續投入最大資源救援，並全力支援家屬，後續將就事發原因進行完整調查釐清。消息傳出後，家屬悲痛不已，新婚妻子正焦急等待，盼望他能平安歸來。

