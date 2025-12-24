(影) F-16戰機立功! 「清空」俄34導彈 俄650無人機轟炸前線出現「巴菲特」

[Newtalk新聞] 烏克蘭國家警察近日披露，一名美國億萬富翁罕見現身前線，親自參與平民撤離行動。這名人士正是「股神」巴菲特之子、慈善家霍華德·巴菲特（Howard Buffett）。他日前前往哈爾科夫州庫皮揚斯克附近前線，與烏克蘭警方協作，利用其基金會捐贈的裝甲車，成功協助撤離超過 200 名身處砲火威脅下的平民。





與此同時，烏克蘭總統澤連斯基證實，俄羅斯於近日再次對烏克蘭發動大規模空襲，連夜向全國多地發射約 650 架無人機及數十枚飛彈。雖然大部分攻擊遭到防空系統攔截，但仍造成嚴重人員與基礎設施損失。日托米爾州一名 2021 年出生的幼童不幸罹難，基輔及其他地區亦傳出平民受傷，能源設施、關鍵基礎建設與多處民宅遭到破壞。

廣告 廣告





烏克蘭總統澤連斯基證實，俄羅斯於近日再次對烏克蘭發動大規模空襲，連夜向全國多地發射約 650 架無人機及數十枚飛彈。雖然大部分攻擊遭到防空系統攔截，但仍造成嚴重人員與基礎設施損失。 圖:翻攝自X帳號@NOELreports





根據烏克蘭空軍通報，23 日夜間（自 22 日 18 時起），俄軍對烏克蘭發動聯合空中打擊。空軍雷達共偵測到 673 個空中目標，包括 38 枚飛彈與 635 架各型無人機，其中以「沙赫德」（Shahed）與「格貝拉」（Gerbera）型無人機為主，另包含「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈及 Kh-101、伊斯坎德爾-K 巡航飛彈。





烏克蘭國防軍動員航空兵、地對空飛彈部隊、電子戰系統與機動火力群全面反制。其中，F-16 戰鬥機在此次防空作戰中發揮關鍵作用。烏克蘭空軍司令部表示，俄軍發射的 35 枚巡航飛彈中，有 34 枚成功被攔截，攔截率高達 97%，包括 16 枚由俄羅斯海軍發射的「口徑」（Kalibr）巡航飛彈。





俄軍近期使用「匕首」高超音速導彈攻擊基輔。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說





外媒分析指出，這次空襲未能達成戰略目標，反而使俄羅斯方面付出高昂代價。消息稱，相關失敗行動導致俄羅斯總統普丁損失約 5,100 萬美元，象徵性地凸顯俄軍空中攻勢再度受挫。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「彈劾賴清德」網路投票出爐！10萬票結果懸殊 「這選項」輾壓全場

央視鏡頭洩密？6架陣風逼出8架殲-16 共軍真正打法是這樣...