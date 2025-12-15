(影) F-16、鷹獅戰機狂轟! 泰軍稱殲敵181人 柬方反控空襲平民
[Newtalk新聞] 近日，泰國與柬埔寨互控對方率先違反停火承諾。戰事迅速擴大，泰國空軍出動 F-16 與 JAS 39「鷹獅」戰鬥機，陸軍則以大口徑火砲實施火力壓制，柬埔寨方面亦動用火箭砲回擊邊境目標，美國總統川普提出的調停建議遭泰國政府直接否決。
根據多方統計，泰軍在本輪衝突中已出現至少 15 人陣亡、270 餘人受傷，總傷亡人數突破 285 人。傷亡來源包括柬軍火箭砲與精準砲擊、無人機襲擾，以及邊境地雷。泰國軍方則反控柬埔寨損失更為慘重，稱對方正規軍出現數百人傷亡，並指超過 50 萬名平民被迫撤離，其中包含大量電詐園區人員。
本次衝突主戰場集中在柬埔寨境內的波貝、奧斯瑪與柏威夏寺周邊地區，當地長期被外界視為電詐與賭博產業重鎮。泰國國防部與空軍發言人公開表示，這些園區早已不只是犯罪據點，而是被柬軍改造為軍事設施與前線節點。
泰方披露情報指出，奧斯瑪與皇家山一帶園區的地下空間堆放大量 BM-21「冰雹」火箭砲與重型迫擊砲彈藥，高層建築則被改造為無人機指揮與作戰中心，多架自殺式無人機自此起飛，攻擊泰國邊境哨所與軍事基地。泰軍強調，這類「兼具電詐與軍事功能」的設施，已構成合法軍事打擊目標。
分析指出，除領土爭端外，泰國長期承受跨境電詐與人口販賣之害，每年經濟損失高達數百億美元，官方已將其列為國家安全威脅。過去在打擊緬甸電詐園區時，泰國曾與中國合作，透過斷電、斷網施壓奏效，但面對柬埔寨，相關和平手段屢遭挫敗。
聯合國資料顯示，自 2020 年起，柬埔寨境內涉詐人員超過 10 萬人。泰國多次要求柬方清剿邊境園區未果，反遭指控「經濟攻擊」與「侵犯主權」。外界認為，此次衝突讓泰國得以在軍事行動中同步削弱盤踞多年的跨境詐騙網絡。
值得關注的是，泰國空軍的瑞典製 JAS 39「鷹獅」戰鬥機首度在實戰中展現「敏捷基地部署」能力。自 12 月 7 日衝突升溫以來，鷹獅與 F-16 協同出擊轟炸目標。泰方指出，鷹獅僅需約 500 公尺雙車道公路即可起降，可在高速公路休息站加油，6 名人員即可完成重新武裝，10 分鐘內再度升空，使「每條公路都可能成為空軍基地」。
相較之下，柬埔寨仍以固定陣地發射中國製 PHL-03 與俄製 BM-21 火箭砲，在機動性與生存能力上處於劣勢。
另據戰場消息，柬埔寨皇家陸軍曾在邊境向泰軍開火，其部隊被指裝備包括自泰軍繳獲的三級防彈盾牌、中國製 80 式機槍、562 式步槍及北方工業 LG2 榴彈發射器。
泰國第二軍區司令部 13 日發布戰報，聲稱已殲滅 181 名柬軍士兵，佔領多處關鍵地區，並在達門－達桂一線摧毀 48 個柬方軍事基地；柬埔寨國防部則反駁相關說法，指控泰方散布不實資訊，並證實 14 日上午泰軍對柬軍及平民發動攻擊。
14 日清晨，泰國海軍宣布展開軍事行動，成功收復先前遭柬方控制的土地。海軍發言人表示，凌晨在班農裡、佔拉克分區及達叻府 Mueang 區爆發激烈戰鬥，上午 7 時 20 分已完全控制該區，並插上泰國國旗宣示主權。
