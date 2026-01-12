影/F-16V失事現場海象惡劣 「輕颱等級」8級陣風阻搜救

飛官辛柏毅駕駛 F-16V戰機失事至今（12日）已第6天，海巡署昨天深夜至今天仍持續搜救，合計派出5艦34艇次、無人機4架次、岸際334車739人次，各海巡艦艇及岸際勤務人員目前持續於事故海域與岸際配合國軍及各搜救單位搜尋，但海上搜救現場海象風力5級，最大陣風已經達到堪比輕度颱風的8級、浪高約2公尺，讓今天的搜救進度增加不少危險性，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。

12日上午海上搜救現場。 （圖／中天新聞）

11日深夜海上搜救現場。 （圖／中天新聞）

12日上午海上搜救現場。 （圖／中天新聞）

岸際搜救現場。 （圖／中天新聞）

海巡出動無人機協助搜尋 （圖／中天新聞）

延伸閱讀

影/「自稱猛男界RAIN」新北雙刀隨機攻擊 橫紋肌溶解住院

影/雲林驚見毀滅性事故！「車撞成鐵麻花、電桿斷」慘烈直擊

新北市爆隨機攻擊！金山男持刀亂砍攻擊車輛 警鳴槍制伏逮人