影/F-16V搜救Day7關鍵變數 「黑潮變形」未貼地形流動

飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失蹤至今（13日）已是第7天，海巡仍持續跟警消合力搜尋，截至今天上午10點總計派遣6艦41次、無人機7架次、岸際390車872人次，而氣象專家鄭明典近日在個人臉書貼的「黑潮變形」圖文也再度引發討論。

搜救畫面。（圖／中天新聞）

前中央氣象局長鄭明典日前在臉書發文指出，近期黑潮出現變形狀況，「不是很規則的『黑潮』！」他分享的圖片顯示，黑潮渦流相當明顯，並未如常緊貼地形流動，此貼文也隨即引發網友熱烈討論。

鄭明典表示：「最近黑潮有點變形」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

有人詢問黑潮不規則的成因，其他網友回應認為主要受氣候影響，長期氣候特徵可能改變大洋環流分布，以日本「黑潮大蛇行」現象為例，這是指黑潮在紀伊半島周邊海域大幅向南彎曲的狀況，與鄭明典所示圖片相當吻合，若能恢復正常，幾乎可排除海底地貌變動的可能，而目前正是辛柏毅被搜救的緊要關頭，雖然鄭明典的文章只是純粹在分析黑潮，但仍引發不少網友聯想討論。

搜救畫面。（圖／中天新聞）

而海巡署截至今天上午10時，合計出動6艘艦艇執行41次任務、無人機7架次，以及岸際390車次、872人次參與搜索，各海巡艦艇及岸際人員持續在事故海域配合國軍與各搜救單位執行任務。

搜救畫面。（圖／中天新聞）

海巡署說，由於船隻持續移動搜索，除非熄火隨潮漂流，否則不易明顯感受黑潮存在，儘管黑潮流向有所改變，但整體仍朝北流動，台東以北各海巡隊持續在轄區海域搜尋，絲毫未放棄搜救行動。

