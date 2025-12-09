影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她





朱孝天曾多次直播澄清和「F4」言承旭、朱孝天、吳建豪、周渝民沒有不和，尤其他對於在2025年促成F4同框開唱的五月天主唱阿信滿心感謝，並且暢談和F4團員同台的喜怒哀樂。只是沒想到粉絲敲碗二度同台的願望，竟成為他與五天月所屬公司相信音樂開撕「朱孝天遭退F4內幕」的戰火，雙方隔空交戰再掀正反熱議。

朱孝天飽受怪病纏身？

事實上，朱孝天在2020年才公開自己罹患「纖維肌痛症」，很多人不太清楚這個病症在他身上發生什麼變化，他曾透露對於F4合體有疑慮，是因為體力沒有從前好：「因為我的身體問題，身體生命消耗力是一般人的1.5倍」。



「纖維肌痛症」是種免疫系統過度反應導致全身肌肉痠痛的疾病，除了常因類固醇藥物及疾病影響，會讓朱孝天的身形忽胖忽瘦，肌肉痠痛且無法自主復原，也會導致他的體能難以負荷許多活動。

朱孝天曾透過直播坦承病況，以及對於未來的憂慮，尤其「纖維肌痛症」患者即使是簡單動作，也需要花費很多的力氣，但他仍努力參與F4合體活動，只是很可惜二度同台走向破裂局面。

朱孝天昔認「F3非最鐵朋友」？

朱孝天昔日（43歲）受訪時，曾講述對於朋友的看法，他在面對「25歲時關係最鐵的3個朋友是誰」提問時，直言回答「沒有」，接著針對「現在43歲的你，能講出3個關係最鐵的朋友嗎」，同樣坦言回覆：「我老婆（韓雯雯）算一個吧」，這番回應讓許多人解讀，朱孝天等於間接承認與當時組團的F3，並非是關係最鐵的朋友。

F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝從未對外求援。圖片來源：FB@Ken Chu 朱孝天、相信音樂

「那一刻突然覺得，我很糟糕」

朱孝天同時提及「自我醒覺」，自認「人生一直過得很失意，不管是什麼狀態裡面，我沒有真的覺得得意過」，且回憶過去不經意得罪服裝師的事情，但竟然不記得是因為什麼事，甚至連和對方曾有交集都忘記：「那一刻突然覺得，我很糟糕」。

朱孝天講到人際相處模式時表示：「人還是需要友情，但不能把這件事當成重要的東西」，他回溯到從小到大因為搬家搬了約40次左右：「我沒有在一個地方認真待過，交到的朋友最後都因為環境不同沒有聯繫，所以就變成跟任何人交朋友很都很淡」。

F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝從未對外求援。圖片來源：FB@Ken Chu 朱孝天、相信音樂

朱孝天從未對外求助？

朱孝天也提及因為疫情的出現，打破自己好不容易花了7、8年來建立的生活模式，因而反思「找不到自己的價值，是身為男人很糟糕的一點」。此外，他在面對工作量增加後，是否有人回頭關心他「孝天你怎麼了，需要幫忙嗎」的問題，斬釘截鐵表示「沒有」，甚至「從來沒有對外求援過」，這段從前自我剖析直言再被翻出後，令許多粉絲感到心疼不己。如今46歲的朱孝天，再度捲入合體F4風波，他坦言理解F3的決定表示祝福：「如果意向一致，還是願意和F3同台」，也讓粉絲們再度抱有期待，希望能再看到F4合體那一天的到來。

