影》F4演唱會阿信踩空摔落舞台！疑濺血硬撐粉絲心疼

五月天阿信為合體演出煞費苦心。（相信音樂提供）

「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會上海站22日演出過程中卻發生驚險插曲。阿信在演唱時疑似踩空，不慎從舞台邊緣摔落，現場瞬間驚呼聲四起。根據多段路透畫面可見，他的手部明顯受傷流血，但仍迅速返回舞台，完成後續表演，敬業態度讓粉絲既震撼又心疼，針對阿信目前狀況，相信音樂也做出回應。

五月天阿信攜手言承旭、吳建豪、周渝民重返舞台，自19日起一連四天在上海梅賽德斯奔馳文化中心開唱，場場爆滿。主辦單位斥資約2.5億元打造四芒星四面舞台，動員近300名工作人員，吸引超過5萬名歌迷朝聖。四人共換上20套造型，演唱超過30首歌曲，近3小時的演出誠意十足，也掀起一波回憶殺。

然而，這並非阿信此次巡演的唯一意外。早在19日彩排及演出期間，就曾傳出他撞到頭部、跌倒的情況，21日再度登台時頭髮略顯凌亂，引發粉絲關注。短短數日內接連出狀況，讓不少歌迷開始擔心他的身體狀況，加上阿信已經50歲，不少粉絲相當擔心他的狀態，紛紛呼籲他一定要趕快去做完整檢查，別硬撐。

事故曝光後，網路湧入大量心疼留言，粉絲紛紛寫下：「好嚇人啊 摔倒的地方深不深啊」、「哥你要好好的啊」、「人怎麽樣了啊」、「好危險」、「真的要注意安全啊」、「我的天 隔著螢幕都感覺好疼啊，希望沒事」。不少人也點名主辦單位，要求檢討舞台安全與防護措施。針對阿信狀況，相信音樂回應，阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。

