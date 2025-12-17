影／GD宣布工作中談戀愛還能收禮 他「送純金」再露無語表情超愛演XD

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

韓國歌手GD上週末完成世巡最終場演唱會結束後，團隊們一同聚餐慶祝，社群上就有工作人員上傳聚餐的限時動態，原PO寫下「巡演期間情侶誕生就送金的公司」，影片中則是可見到，GD大方送出3.75公克純金給一對男女，過程中他還不忘開玩笑，露出無語表情。

這則影片公開後，在網上引起熱議，還有網友補充，以韓國金交易所為基準，純金一錢為88萬韓元（約新台幣2萬元）。

工作人員收到GD送的3.75公克純金。（圖／翻攝自微博）

