影／GD粉絲買黃牛票當場「被剪手環」 工作人員慘被狠踹場外亂象頻傳

[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

韓國歌手G-Dragon（GD）12日起，連三天在首爾開唱，此次也是世界巡迴的最終場，吸引大量粉絲到場支持。

不過演唱會場外卻是亂象頻傳，有網友分享，不少粉絲被抓包「購買黃牛票」，許多人當場被工作人員剪手環、要求離場，還有粉絲為了閃避工作人員，當場闖紅燈，而中國網友稱此次亂象是「工作人員粗暴對待粉絲」，讓此話題在微博上引起討論。

買黃牛票的粉絲當場被工作人員剪手環。（圖／抖音：xiang）

