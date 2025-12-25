影／GD聖誕節合體馬東石！狂撒嬌還「模仿他打拳」超級萌

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

韓國演員馬東石（마동석）25日曬出一組過聖誕節的照片，不過與他一起過佳節的，竟是令人意外的歌手GD。照片中，馬東石以魁梧身材搭配可愛姿勢，反差感瞬間爆發，一旁的GD則戴著聖誕帽，雙手托腮、撒嬌賣萌，不只如此，GD還學起對方的招牌打拳動作，可愛舉動讓站在旁邊的馬東石笑開懷。

貼文一出引爆留言區，網友表示「真的活久了什麼都看得到」、「還以為是AI合成照」、「兩個人都是可愛擔當」。

馬東石（圖左）與GD一起過聖誕節。（圖／IG：donlee）

