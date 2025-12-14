影／GD首爾開唱「中國粉中文狂喊我愛你」 他聽不懂笑回：這裡是韓國





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

韓國歌手G-Dragon（GD）2025年展開世巡演唱會，並在12月12日起，一連三天在首爾高尺巨蛋加開安可場，此次開唱也是巡迴的最終場演唱會，吸引來自各國的粉絲，特地到場支持。

13日，一名中國觀眾在台下用中文高喊「我愛你」，而GD先是表示聽不懂，接著還說「這裡是韓國啦」，值得一提的是，GD過去曾在《DRAMA》一曲中，以中文唱過「你總是問我愛你愛得有多深」，如今卻對台下觀眾表示聽不懂「我愛你」，讓韓國網友看了也喊「真爽快」。

廣告 廣告

GD表示聽不懂我愛你。（圖／抖音：xxx88ol8GD）

更多FTNN新聞網報導

影／GD登大巨蛋開唱4萬粉狂嗨 VIP高喊「龍哥」他超樂！

影／張韶涵中國開唱竟用「替身AI換臉」 歌迷全看傻眼震撼畫面曝！

影／No Labubu！凱蒂佩芮杭州開唱 見粉絲送特製「Katybubu」崩潰大叫 XD

