影/HEROPAY洗錢逾200億 2知名餐廳老闆涉案獲利5億

刑事局破獲跨國洗錢集團，知名港式餐廳「茗香園冰室」及小吃店「東引快刀手」2名業者，涉嫌透過非法第三方支付系統「HEROPAY」進行跨國洗錢高達259億元。

警方查扣2千萬元現金贓款。（圖／翻攝畫面）

刑事局持續與各國執法機關交流情資，偵辦跨境詐騙與洗錢案件，經分析情資及網路資料顯示，名為「HEROPAY」水房藏匿於北市內湖區某大樓，專案小組隨即報請台北地方檢察署檢察官指揮偵辦。

專案小組查出，知名港式餐廳「茗香園冰室」老闆羅男（41歲）及小吃店「東引快刀手」負責人黃男（39歲），疑透過非法第三方支付系統「HEROPAY」，協助大陸、日本及印度非法第三方支付平臺及賭博網站跨國洗錢。

警方查扣電腦手機等大批犯罪工具。（圖／翻攝畫面）

警方於9月10日持搜索票搜索水房幹部住處及水房現地，查扣電腦、工作手機等贓證物後，拘提主嫌羅男、幹部黃男等20名成員到案，再經檢視數位證物內容後，10月陸續拘提3名工程師及12名員工，共計查獲35名嫌犯。

警方同時查扣電腦、工作手機及分析相關電磁紀錄，發現「HEROPAY」水房洗錢操作「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務抽手續費牟利，追查金流統計自110年6月至114年9月，洗錢總額高達259億餘元，不法獲利超過5億元。

警方查扣要價近千萬保時捷跑車。（圖／翻攝畫面）

專案小組向台北地院聲請扣押裁定獲准，查扣洗錢不法所得包括主嫌羅男名下房地產、虛擬貨幣破千萬、金融帳戶餘額3600多萬、現金2千萬及要價近千萬的保時捷911 Carrera GTS跑車等3輛，總計價值超過1.3億元。

警方呼籲，跨國詐欺與洗錢犯罪已成為全球執法機關共同關注的重點，將持續與各國深化合作打擊不法金流，民眾切勿心存僥倖以身試法，以免涉案遭司法機構追訴。

