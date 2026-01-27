(影) ICE又擊斃明州抗議民眾! 連共和黨州長候選人都看不下去 宣布退選

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期持續加強針對非法移民群體的打擊力度，大批蒙面的聯邦移民與海關執法局( ICE )特工在全國各地抓捕非法移民，並與抗議民眾對峙。就在此時，明尼蘇達州再次傳出抗議人士遭 ICE 執法人員擊斃的消息，當地民眾與與聯邦單位間的矛盾情緒也徹底被點燃。與此同時，社會各界也紛紛展現出反對 ICE 人員繼續在明尼蘇達州執法的立場，甚至連該州的共和黨州長參選人也宣布退出競選，抗議聯邦政府的暴力行徑。





X 推主「rainbow7852」指出，當地時間 24 日，在明尼蘇達州退伍軍人醫院擔任護理師的亞歷克斯．普雷蒂( Alex Pretti )在抗議過程中遭 ICE 特工槍擊身亡，聯邦執法人員再次殺害抗議群眾的行為激起了當地民眾的不滿情緒，越來越多居民上街抗議，試圖為普雷蒂爭取正義。然而，槍擊事件發生的隔天，被派駐至該州的邊境巡邏隊隊長格雷格．博維諾 ( Greg Bovino ) 卻再次公開挑釁當地居民，警告「誹謗執法人員」的行為可能使民眾面臨「嚴重的後果」。





邊境巡邏隊特派指揮官博維諾傳已遭開除。 圖：翻攝自 X





與此同時，白宮發言人萊維特也在記者會時，針對該起事件進行回應，強調華盛頓「絕對不會公開開槍特工的執法紀錄儀」，「該位民眾遭擊斃的過程屬於聯邦機密」。推主「Michael」發起批評，認為川普領導的白宮團隊「直接不裝了」，絲毫不掩飾執法過程中可能發生的錯誤，「這幫畜生都瘋了」。





聯邦執法人員與白宮團隊拒絕道歉的態度，進一步激起了明尼蘇達州民眾的不滿情緒，社會各界也紛紛採取行動，準備對當局進行抵制。其中，計畫參選明尼蘇達州州長選舉的共和黨政治人物克里斯．馬德爾( Chris Madel )公開宣布將退出在 11 月舉辦的選舉，並對川普團隊的所作所為發表批評。





現場影片顯示，普雷蒂遭到ICE特工壓倒制伏後，慘遭行刑式開槍處決。 圖 : 翻攝自X





馬德爾表示，他完全沒辦法支持共和黨全國委員會對明尼蘇達州公民的「報復行動」，「我沒辦法認同自己是這種政黨的一員」。馬德爾也強調，在川普政府的打壓下，越來越多美國公民被迫活在恐懼之中，不得不隨身攜帶證件來證明自己的身分，「這是錯誤的」。





與此同時，退役的美國陸軍中將馬克．赫特林 ( Mark Hertling ) 也發表批評，形容協助華盛頓在美國各地打擊非法移民群體的 ICE 是「一支紀律渙散的民兵組織」。赫特林稱， ICE 的領導層糟糕透頂，且旗下特工的行為既不是警務，也不是軍事服務，「單純是一種危險且定義模糊的行為」，呼籲白宮停止透過 ICE 打擊移民群體。





ICE稱所查扣的普雷蒂槍枝與彈匣。 圖 : 翻攝自觀察者網





另一方面，美國勞工聯合會－產業工會聯合會 ( AFL-CIO ) 也發布聲明，要求白宮立即將 ICE 特工撤出明尼蘇達州，以免更多民眾受傷或喪命。該聲明強調，這是針對華盛頓的「最後通牒」，計畫透過「不工作」、「不上學」、「不購物」的方式，表達對當局暴力打擊移民群體的不滿。該聲明也呼籲明尼蘇達州境內的企業配合，「如果你選擇保持中立，你就是 ICE 的共犯；如果你繼續照常營業，我們將採取行動，直接關閉你的企業」。





美國移民與海關執法局（ICE）特工於近日在執勤過程中，開槍射殺 37 歲女子蕾妮．古德。 圖：翻攝自 @0hour1 X 帳號





前 ICE 特工蒂姆．米勒 ( Tim Miller ) 也在接受《福斯新聞》( Fox News ) 專訪時指出，在明尼蘇達州接連發生 2 起致命的槍擊事件後，當地警方停止了與聯邦執法人員的合作，試圖透過不配合的形式表達對當局的不滿。「警察沒有站在我們這邊，這可能危及公共安全，並讓該州陷入持續數週的動盪之中」。





X 推主「麥田 Rye 」也針對 ICE 特工的行動模式進行批評，認為該單位「蒙面執法」的行為「放在任何一個國家都不正常，更不用說美國這種民主國家」。「麥田 Rye 」也諷刺地表示，「『蒙面執法』的 ICE 特工，簡直就像『川普牌的三 K 黨』」。

