(影) ICE抗議潮全美持續燃燒!「長得像亞洲非法移民」 美原住民遭誤抓失蹤

[Newtalk新聞] 美國多地近日持續爆發大規模抗議行動，矛頭直指移民與海關執法局（ICE）近月來加強執行的反移民突擊行動。示威者要求立即停止自 2025 年中期以來在全美各地展開的掃蕩式執法，並質疑 ICE 執法過當，已對社會安全與人權造成衝擊。





抗議浪潮的導火線，源於明尼蘇達州一起 ICE 執法事件。一名 37 歲美國公民女子古德在執法過程中遭到 ICE 特工開槍射擊身亡，事件迅速引發輿論譁然，並在多座城市引爆街頭示威。

隨著抗議行動擴散，美國總統川普公開強硬表態，稱若地方政府無法自行控制局勢，他「隨時準備動用軍隊恢復秩序」，相關言論再度加劇社會對聯邦政府可能軍事介入內政的擔憂。





網上流傳的多段影片也讓局勢更加緊張。有畫面顯示，在明尼阿波利斯，一名自稱左翼分子的男子手持步槍，高喊「這是我的地盤」，聲稱準備對抗 ICE。





此外，另段影片指稱，明尼阿波利斯附近四名印第安部落成員因外貌被誤認為亞洲裔非法移民，遭 ICE 拘捕。據稱，部落領導人僅成功保出其中一人，其餘 3 人下落不明，相關指控尚待官方進一步說明。





四名印第安部落成員因外貌被誤認為亞洲裔非法移民，遭 ICE 拘捕。 圖:翻攝自影片





在政治層面，X 帳號 @NoLieWithBTC 發文指出，維吉尼亞州民主黨已全面掌控州政府，並迅速推動一系列政策轉向，包括終止州警與川普政府 ICE 的合作、推動新選區劃分方案、將 LGBTQ 權利與墮胎權寫入州憲法、擴大投票權、調整州立大學董事會人事，以及加速提高最低工資與增加住房供給。相關改革被視為對川普移民與政治路線的正面回擊。





維吉尼亞州第 75 任州長阿比蓋爾·斯潘伯格 (Abigail Spanberger) 圖:翻攝自X帳號@NoLieWithBTC





針對明尼蘇達州的致命槍擊事件，《大紀元時報》報導，美國國土安全部長諾姆於 18 日證實，已對涉案 ICE 特工展開內部審查。她在《CBS》（面對全國）節目中表示，涉事特工喬納森．羅斯（Jonathan Ross）已被停職 ３ 天、休行政假，並依既有程序接受調查。





諾姆強調，相關調查流程「與過去、甚至拜登政府時期完全相同」，否認政府對 ICE 使用雙重標準。聯邦官員則表示，事發時該名女子疑似駕車衝向執法人員，特工出於自衛才開槍。





對於羅斯的傷勢，《CBS》指出其曾出現內出血，但當天即已出院。諾姆則拒絕進一步說明，表示是否公開健康狀況屬於當事人個人權利，並重申 ICE 與國土安全部的所有調查與審查規程「均在嚴格遵循中」。

