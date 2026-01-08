(影) ICE擊斃示威女子引抗議! 明尼蘇達州長要特工「滾出去」還揚言要究責
[Newtalk新聞] 美國總統川普於 2025 年 1 月開啟第二段總統任期，並開始推動嚴格的移民政策，試圖驅逐美國國內的非法移民。近期有消息稱，聯邦政府的執法人員在明尼蘇達州執行任務時，擊斃一名反對驅逐非法移民的女性抗議者，相關事件也瞬間成為輿論的關注焦點。雖然當局宣稱執法人員是為了自衛而開槍，但相關言論卻無法說服當地民眾，甚至進一步擴大了反對驅逐非法移民的抗議活動規模。
X 推主「Inty News」、「rainbow7852」指出，當地時間 7 日，現年 37 歲的蕾妮．古德 ( Renee Good ) 在明尼蘇達州明尼阿波利斯市 ( Minneapolis ) 參加反對驅逐非法移民的抗議活動時，疑似試圖駕車衝撞一名美國移民及海關執法局 ( ICE ) 特工，隨後遭到該名特工槍擊身亡。針對此次的槍擊事件，美國國土安全部於第一時間發布聲明，強調該名特工的行為「出於自衛」，指控古德試圖傷害聯邦政府執法人員。
事件發生後，大量當地民眾聚集至事發現場進行抗議，要求被派駐至明尼蘇達州的 ICE 特工以及邊境巡邏隊隊長格雷格．博維諾 ( Greg Bovino )「立刻滾回家」。同時，明尼阿波利斯市市長雅各布．弗雷 ( Jacob Frey ) 也公開發布聲明，指責國土安全部的說法「純屬胡扯」。
與此同時，明尼蘇達州州長蒂姆．華茲 ( Tim Waltz ) 也透過媒體發表演講，強調州政府將不惜一切代價追究事件相關的責任歸屬，為死去的古德伸張正義。華茲強調，他已經發布警告命令，並要求明尼蘇達州國民警衛隊做好隨時出動的準備。華茲也另外向川普以及國土安全部長克里斯蒂．諾姆( Kristi Noem )喊話，「你們已經做得夠多了，但沒有甚麼事情能比明尼蘇達州民眾的安全更為重要」。
雖然當地官員不相信 ICE 執法人員自衛開槍的說法，但 X 推主「Collin Rugg」透過 X 分享影片稱，在槍擊事件發生前，古德駕駛汽車直直衝向一名 ICE 特工，並差點導致該名特工被撞倒，認為聯邦政府的「自衛說」可能較貼近事件的真實狀況。另外，X 推主「0HOUR1」發現，因槍擊事件死亡的古德並非明尼蘇達州的居民，而是一位來自密蘇里州的「職業抗議者」，推測古德可能「受雇」參與此次抗議活動，「他的雇主也應該針對此次事件負責」。
然而，X 推主「方舟子」卻對聯邦政府的說法表示懷疑，強調各部門目前仍未統一口徑，「川普說開槍的特工『遭到輾壓受傷嚴重』，但國土安全部並未提及該名特工的傷勢，只說是『出於恐懼而開槍』」。
在槍擊事件爭議持續延燒的同時，美國司法部長邦迪也於 7 日宣布，將派遣大量聯邦檢察官前往明尼蘇達州，並協助該州對索馬里移民詐欺案的調查，「我們將不只針對明尼蘇達，也會向其他州發生的類似欺詐行為展開調查並嚴懲犯罪份子」。
X 推主「曹長青」也補充表示，在邦迪宣布加派檢察官協助調查後，華茲隨即宣布不再競選州長，並準備退出政壇。「曹長青」認為，華茲的相關行為象徵其與當地索馬里移民詐欺案存在巨大的關聯，「他想躲掉，但沒那麼容易，凡是做過都會留下痕跡，都跑不掉的」。
X 推主「Ian Jaeger」進一步指出，涉嫌參與索馬里移民 2.5 億美元 (折合新台幣約 78.99 億元) 福利詐欺案的主謀艾米．布羅克 ( Amiee Brock ) 近期已經遭到明尼蘇達州法院的懲罰，一名法官下令沒收布羅克名下的保時捷跑車以及多樣奢侈品，並準備針對相關詐欺案進行更進一步的調查與審判。
