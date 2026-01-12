（影）ICE明州槍殺案延燒! 議員監督查案被擋門外、川普怒轟拒地方介入

[Newtalk新聞] 美國明尼蘇達州明尼亞波利斯地區（Minneapolis）日前發生 37 歲女子古德（Renee Good）遭移民局（ICE）探員擊斃案，抗議行動不斷延燒。已前（10）日，三名明州聯邦眾議員試圖進入 ICE 設施視察遭特勤持槍攔阻，引發「國會監督權」爭議；與此同時，總統川普親自下場砲轟明州官員「腐敗且無能」，更拒絕讓地方參與案件調查。





明尼亞波利斯群眾湧入街頭抗議，要求「廢除 ICE」，高喊「沒有正義就沒有和平」、「讓 ICE 滾出我們的街道」。 圖：達志影像/美聯社





根據《華盛頓郵報》與現場流出影像，明州民主黨籍眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）、克雷格（Angie Craig）與莫里森（Kelly Morrison）前日抵達雙城地區的惠普爾聯邦大樓進行監督視察。

然而，現場大批全副武裝的聯邦特勤手持胡椒噴霧與槍械，在門口與議員僵持。眾議員克雷格事後憤怒表示，他們原本獲准進入，卻在 10 分鐘後被強行請出。ICE 指揮官給出的理由竟是：該設施的預算並非來自國會撥款，因此「不受國會監督」。奧馬爾對此痛批聯邦政府正試圖在明州推動「準戒嚴」。





面對地方官員要求檢方公開調查的呼聲，美國總統川普在受訪時毫不留情地回擊，直指明州州長沃茲（Tim Walz）與地方官員是「腐敗的笨蛋」。





記者會中，川普表示：「我贏了明尼亞波利斯三次，但沒人承認」，並強調 FBI 將獨自主導古德命案的調查。他表示，聯邦政府不會將任何證據交給他眼中「不誠實」的州政府。





川普強調 FBI 將獨自主導古德命案的調查。（資料照） 圖：翻攝白宮臉書





德州州長艾伯特（Greg Abbott）則在社群媒體轉發德州警察在奧斯汀地區驅散反 ICE 示威者的影片，並配文諷刺：「德州不是明州。」畫面中警方騎著單車衝進示威人群，並將示威者壓制在地拘押帶走。美國政治評論員艾瑞克·道爾蒂（Eric Daugherty）轉發狠批：「這就是你在做的事情！」

