(影) ICE明州殺人成卸責大賽！共和黨內分裂擴大 川普仍力挺諾姆引爆爭議

美國明尼蘇達州反移民執法抗議中，37 歲加護病房護理師亞歷克斯・普雷蒂（Alex Pretti）遭聯邦移民與海關執法局（ICE）特工槍殺事件持續發酵，不僅引爆全國抗議，也使川普政府內部陷入責任歸屬混亂。多家美媒披露，白宮高層、國土安全部與移民執法系統相互卸責，共和黨內部亦出現罕見公開分裂。





《Axios》獨家報導指出，事件發生後，川普政府內部對外敘事迅速失控。國土安全部長克里斯蒂・諾姆（Kristi Noem）因發布誤導性聲明而遭猛烈抨擊，她聲稱普雷蒂企圖「屠殺」執法人員，聯邦特工才被迫開槍。然而，隨後曝光的現場影片顯示，普雷蒂在中彈前並未揮舞武器，且已被壓制並繳械，與官方說法明顯不符。

據六名知情人士向《Axios》透露，白宮官員目前分成兩派，一方指責海關與邊境保護局（CBP）提供不實初步資訊，另一方則將矛頭指向白宮副幕僚長、川普長期核心顧問史蒂芬・米勒（Stephen Miller）。





《Axios》報導披露，國土安全部長諾姆為ICE執法人員辯護，稱普雷蒂遭射殺是因為他企圖「屠殺」聯邦特工。 圖：翻攝自 X @elicit777_eri





一名轉述諾姆私下說法的消息人士指出，諾姆強調：「我所做的一切，都是按照總統和史蒂芬・米勒的指示進行的。」報導指出，米勒實際權力早已超越其頭銜，對移民政策與執法行動具有實質監督權，甚至凌駕於名義上層級更高的內閣首長之上。





白宮官員回溯事件時間線指出，槍擊發生於週六上午 10 時 05 分（美東時間），但第一時間直接涉案的執法人員保持沉默，並迅速聘請律師，導致白宮掌握資訊極為有限。





邊境巡邏隊特派指揮官博維諾已遭調走。 圖：翻攝自 X





知情人士透露，CBP 向華府提交的初步報告提及「槍枝」，使白宮與國土安全部迅速形成「普雷蒂試圖攻擊執法人員」的定調。國土安全部於當日中午 12 時 31 分發布聲明，但白宮內部並未完全取得共識，部分官員拒絕背書，甚至有人嘗試在發布前修改內容未果。





聲明發布後，米勒在社群平台 X 發文，將普雷蒂稱為「刺客」，該貼文隨即遭副總統范斯（J.D. Vance）轉發。諾姆與負責雙子城地區行動的邊境巡邏指揮官格雷格・博維諾（Greg Bovino）隨後在記者會上沿用相同措辭。事後，白宮已撤換博維諾。《Axios》報導，一名白宮消息人士直言，錯誤資訊應歸咎於博維諾向華府提供不實細節，這也是川普對其開刀的主因。





《Axios》報導披露，白宮國土安全顧問米勒在政府內所掌握的權力，已超越實質頭銜並凌駕於其他內閣首長之上。 圖：翻攝自 @DXDWX999 X 帳號





根據《ABC News》報導，美國參議院多數黨領袖約翰・圖恩（John Thune）於 27 日在參議院院會發言時，將普雷蒂之死形容為「一場悲劇」，並呼籲對槍擊事件展開「全面且公正的調查」。





同日，共和黨參議員湯姆・提里斯（Thom Tillis）向媒體表示，他不認為諾姆應繼續擔任國土安全部長，成為首位公開要求其下台的共和黨參議員。提里斯指出，諾姆在未經證實的情況下，將普雷蒂定性為「國內恐怖分子」，已嚴重損害政府公信力。





現場影片顯示，普雷蒂遭到ICE特工壓倒制伏後，慘遭行刑式開槍處決。 圖 : 翻攝自X





報導指出，儘管川普仍公開力挺諾姆，但共和黨內部的分歧已浮上檯面，其強硬移民政策正面臨來自黨內的政治壓力與潛在法律風險。





《福斯新聞》則報導，在民主黨與部分共和黨人呼籲諾姆下台之際，川普公開為諾姆辯護，稱她在移民執法上的表現「非常出色」，拒絕接受辭職要求。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）也重申，諾姆仍在執行總統交付的任務，其職位並未動搖。





美國總統川普稱為諾姆公開辯護，稱其表現相當出色，拒絕辭職要求。 圖：翻攝自 X @sentdefender





白俄羅斯媒體《NEXTA》指出，美國聯邦上訴法院日前裁定，暫停下級法院對ICE在明尼蘇達移民突擊抗議中行動的限制，恢復其拘留與使用武力的權力。





先前裁決曾要求 ICE 在抗議期間保持克制，禁止激進驅散、非必要拘留及使用胡椒噴霧。上訴法院則認定，相關抗議「並非完全和平」，因此撤銷限制。此裁定引發網路兩極反應，支持者認為有助維持秩序，批評者則憂心公民權利進一步遭侵蝕。





隨著輿論升溫，民眾不滿情緒也直接反映在政府官員公開行程中。外媒指出，副總統范斯與國防部長赫格塞斯（Peter Hegseth）近日分別在外出行程中，於街頭遭民眾當面辱罵，抗議 ICE 濫權與聯邦政府掩蓋真相。





紐約州長凱西・霍楚（Kathy Hochul）於 25 日公開表示，諾姆「已經喪失領導資格」，呼籲其辭職，或由川普「做出正確決定」將其解職，並強調「沒有人可以凌駕於法律之上」。





美國紐約州長霍楚公開表示，國土安全部長諾姆的行為應遭解職。 圖：翻攝自 X @rainbow78521





分析指出，普雷蒂槍擊案已成為川普政府移民政策、行政權力與選舉政治交織的關鍵引爆點。白宮一方面試圖穩住強硬執法路線，另一方面卻面臨黨內分裂、司法審查與民意反彈的多重壓力，後續發展仍有待觀察。

