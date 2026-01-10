影/ICE槍擊案最新影片曝光！死者伴侶挑釁執法人員 大叫「快開車」

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）ICE探員開槍射殺美國公民的案件引發爭議。許多人對於ICE是否反應過當產生質疑。對此，開槍的聯邦探員強納森·羅斯（Jonathan Ross）也提供了衝突當下的影片自清，還原整起事件。

遭ICE探員射殺的美國公民古德。（圖／路透）

從最新曝光的影片可以看到休旅車駕駛座的古德（Renee Nicole Good）對羅斯說「沒關係老兄，我不生你的氣」，而此時她的同性伴侶蕾貝卡（Rebecca）站在車外，開始對這名聯邦探員叫囂：「沒關係，我們不會每天早上換車牌，讓你知道一下。等你之後再跟我們說話時，車牌還是一樣的，我們是美國公民。」她一邊用自己的手機拍攝,一邊嘲諷道:「你想找我們麻煩？我建議你去吃個午餐吧，大塊頭。去吧。」

廣告 廣告

當蕾貝卡試圖從乘客側回到車內時，一名探員下令「給我下車」，古德卻開始倒車。車輛移動期間，仍在車外的蕾貝卡高喊「開車，寶貝，開車！開車！」，隨後古德加速離開並擦撞到羅斯，促使他開槍射擊。

槍擊事件發生後拍攝的另一段影片顯示，蕾貝卡哭喊著「都是我的錯」。她臉上沾滿血跡，她說:「是我叫她來這裡的，都是我的錯。他們剛剛射殺了我的妻子。」

據《紐約郵報》報導，古德和蕾貝卡是一個反ICE鄰里團體的成員，他們會使用哨子來提醒其他人該地區有聯邦官員出現。當天她們也是為了阻礙ICE探員執法才開車到現場。

蕾貝卡在當地時間10日向《華盛頓郵報》發表聲明，表示她和古德當時在該街區是為了「支持我們的鄰居」，並補充說:「我們有哨子，但他們有槍。」

蕾貝卡表示，「我們養育兒子時讓他相信，無論你來自哪裡或長什麼樣子，我們所有人都值得同情和善意。蕾妮每天都活出這個信念。她是純粹的愛，她是純粹的喜悅，她是純粹的陽光。」

儘管新影片顯示了導致事件發生前的騷擾和衝突過程，然而許多民眾仍然無法接受。「那段影片有更多互動，但我還是看不出她做了什麼威脅性的事」、「沒有人會因為交通違規被判死刑，無論她做了什麼或沒做什麼，都不應該被殺死。」

延伸閱讀

影/川普摩拳擦掌要吞委內瑞拉石油？周錫瑋砲轟：強盜行為

川普揚言「一定會對格陵蘭採取行動」 否則將遭中俄佔領

川普大讚委內瑞拉「合作」！宣布取消第2輪攻擊、加碼3兆投資石油