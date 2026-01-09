影/ICE槍擊過程曝光！遭射殺死者為美合法公民 身後留下3子

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）8日發生一起執法槍擊事件，美國移民及海關執法局（ICE）探員在攔查一輛休旅車時與駕駛爆發口角，當駕駛執意駕車離去時，執法人員立刻朝她開了數槍，導致駕駛中彈身亡，引發民眾怒火。當時有不少目擊者在現場，過程如今也完整曝光。

明尼蘇達州的美國公民古德遭ICE執法人員槍殺，引爆民眾怒火。（圖／美聯社）

遭到射殺的是一名37歲的美國公民蕾妮·古德（Renee Nicole Good）。古德的家人告訴美聯社，她剛送完6歲的兒子去上學，正和伴侶開車回家，途中遇到了移民執法局（ICE）的探員。當執法人員靠近時，她試圖開車離開，隨後一名ICE探員朝她的頭部開槍。

對此，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示，開槍的聯邦探員「運用所受訓練的知識保護了自己和同事的生命」。她稱，古德整天「跟蹤並阻撓」警員工作，並試圖將她的車輛變成武器，企圖撞向執法人員。

白宮發言人李威特也稱，整個川普政府完全支持ICE；而副總統范斯（J.D. Vance）甚至指責古德是極端左翼人士，稱她的死是「咎由自取」。

而川普在問到此事時剛開始表示，他認為這是「一起惡性事件」，並表示古德似乎開車撞倒了一名ICE探員。然而在觀看了事件的慢動作監視錄影後，川普表示感到不適，並難以證明該探員的反應是合理的，並稱「這畫面太可怕了」。

當被問及ICE的反應是否過度時，川普迴避了直接回答，而是將責任歸咎於前總統拜登的移民政策。

其實槍擊發生當下，現場有不少目擊者。一名女子表示自己是在溜狗回家途中目擊整起事件，她說事發時她就站在對街，看到一名探員站在駕駛座車窗旁。

「槍擊事件發生前，執法人員們正走向那輛車。他們向司機做手勢，對她大喊大叫。他們情緒激動，但根本沒有可能被車撞傷。」

遭到槍擊身亡的古德是一名美國公民，與前夫育有三子，去年從密蘇里州堪薩斯城搬到了明尼蘇達州。一位鄰居說，他們時不時會在附近看到古德一家，而且夏天還能看到她的孩子們在人行道上畫的畫。「我是一位家長……我無法想像，孩子們回家後，他們的媽媽卻不在了。」

