(影) ICE殺人風暴延燒! 指揮官傳「被開除」 這些協會也倒戈表態挺示威

美國移民和海關執法局（ICE）執法風暴持續發酵，繼月初志工古德事件，近日護理師普雷蒂（Alex Pretti）在被制服倒地後，又遭連擊 5 槍身亡，各界不滿情緒急速升高。對此，官方僅回應特工此舉為合理防衛，但傳出邊境巡邏隊（CMP）高級官員將離開明尼亞波利斯，「炒魷魚」風聲不脛而走；就連美國全國步槍協會（NRA）、全美籃球運動員協會（NBPA）與美國全國護士聯合會（NNU）也紛紛表態，支持明尼亞波利斯人民的示威。

據《CNN》報導，邊境巡邏隊特派指揮官博維諾（Grey Bovino）將離開明尼亞波利斯，網上也傳出博維諾其實是「被開除」的消息。X 帳號「Republicans against Trump」引述《大西洋月刊》消息指出，博維諾已被解除邊境巡邏隊「特派指揮官」職務，國土安全部長諾姆（Kristi Noam）及其幕僚長科里（Corey Lewandowski）也將面臨失業危機。





消息指出，國土安全部長諾姆及其幕僚長科里（右）也面臨失業危機。 圖：取自 X@Corey Lewandowski





美國步槍協會日前則發布聲明，要求對明尼亞波利斯發生的槍擊事件進行全面調查，並譴責美國司法部長邦迪（Pam Bondi）稱普雷蒂攜帶槍支是不合法的示威者，「合法攜帶槍支是憲法給予的權利」。在看完普雷蒂受害的影片後，步槍協會直言：「這次我們完全站在普雷蒂這邊」。





全美籃球運動員協會也發布聲明表示，面對明尼阿波利斯發生致命槍擊案，NBA 球員們再也不能保持沈默，「現在我們比以往任何時候都更需要捍衛言論自由的權利，並與明尼蘇達州那些冒著生命危險抗議、要求正義的人們站在一起。」聲明表示，NBA 球員的兄弟情誼，如同美國本身一樣，是一個由全球公民共同維系的社群，「我們絕不讓分裂的火焰威脅到公民自由」。





美國全國護士聯合會主席特納（Mary Turner）要求政府「立即廢除」ICE。 圖：翻攝自 X





美國全國護士聯合會主席特納（Mary Turner）日前也前往普雷蒂遇害地點進行悼念，在發言時更要求政府「立即廢除」ICE。並呼籲全國各地的護士站出來，「我們需要站出來大喊『夠了！』我們需要反擊，因為這是我們的病人、這些是人民、是我們關心關愛的人。」他指出，必須竭盡全力與 ICE 做鬥爭，「將他們趕出我們的社區。」





X 帳號「冰玉」更整理出國土安全部在移民執法行動中，實際上已槍擊高達 12 人，其中 4 名身亡，8 人受傷。





國土安全部在移民執法行動中，實際上已槍擊高達 12 人，其中 4 名身亡，8 人受傷。 圖：翻攝自 X@冰玉

