（影）ICE竟傷害到學童！巡邏隊當街擲「毒氣」彈 傳還可免令闖私宅

[Newtalk新聞] 美國移民及海關執法局（ICE）執法衝突已陷入失控邊緣，明尼蘇達州近日接連爆出 ICE 採取極端手段，不僅在學校放學之際投擲化學毒氣，更傳出美國國防已向現役憲兵（MP）下達動員令，準備進駐明尼阿波利斯。隨着一份 2025 年 5 月獲准「無需法官搜查令即可衝入私宅」的 ICE 祕密內部文件曝光，美國社會也陷入 ICE 恐懼。





根據 X 帳號「rainbow7852」 與 《福斯新聞》 消息，明尼阿波利斯一所學校與公園附近，在前（21）日放學僅剩幾分鐘時，遭到邊境巡邏隊（CBP）特工投放綠色化學氣體。邊境巡邏隊隊長在現場公然對反 ICE 群眾咆哮：「我要放氣了！毒氣來了！」隨後投下罐體。

由於氣體迅速擴散至附近居民區，一輛滿載學童的校車被迫駛過該毒氣區域。目擊者指出，當時孩子們正準備回家，卻在校園門口遭遇這場宛如戰場的「毒氣襲擊」，造成現場師生極大恐慌。





除此之外，ICE 的執法倫理也備受質疑。根據 X 帳號「李南飛」 披露，56 歲的 ICE 官員大衛·庫維爾（David Courville）承認在路易斯安那州拘留中心證物間，長達數月脅迫並強姦一名尼加拉瓜籍女子，執法時甚至命人在門外把守。





ICE 特工在街頭對遭壓制民眾朝臉部近距離噴射高濃度辣椒水。 圖：翻攝自 X





媒體間也流傳影片指出，ICE 特工在街頭對遭壓制民眾朝臉部近距離噴射高濃度辣椒水，極可能導致失明。





X 帳號「bingyuicejade」 則轉發影片，一名僅 5 歲的自閉症幼兒園女童被 ICE 官員強行帶走，並被當作「誘餌」試圖誘騙其躲在屋內的母親出門以便逮捕。





川普政府早在去年便發布祕密行政令，授權 ICE 人員在「無需法官搜查令」的情況下即可衝入私宅抓人。 圖：翻攝自 X





根據 X 帳號「方舟子」 引述的內部文件，川普政府早在去年便發布祕密行政令，授權 ICE 人員在「無需法官搜查令」的情況下即可衝入私宅抓人，徹底顛覆憲法第四修正案對私人財產的保護。面對排山倒海的負面案例，副總統范斯在接受 NBC 採訪時，首度不再強硬辯解，轉而語帶保留地坦承：「執法部門總是會犯錯。」





1 月 7 日檢舉人指出，ICE 去年 5 月的「秘密行政令」有違第四修正案。 圖：翻攝自 X





局勢的惡化仍在繼續，據 X 帳號「OSINTdefender」 引述消息，國防部已向駐紮在北卡羅來納州布拉格堡的陸軍第 16 憲兵旅（隸屬第 18 空降軍）下達「準備部署令」。加上先前已接獲指令的阿拉斯加第 11 空降師約一千名士兵，目前已有數百至上千名現役軍人處於隨時出動狀態，預備進入反 ICE 示威。





據消息，國防部已向駐紮在北卡羅來納州布拉格堡的陸軍第 16 憲兵旅（隸屬第 18 空降軍）下達「準備部署令」。 圖：翻攝自 X

