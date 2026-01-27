影／IKEA關閉中國7賣場！ 民眾上演「搶貨全武行」

2月2日關閉在中國的7家賣場，最近進行清倉折扣，引發民眾搶購，上演搶貨全武行。（圖／翻攝自微博@霓虹非夜熱）





年前搶便宜！瑞典家具零售巨頭IKEA月初宣佈，2月2日關閉在中國的7家賣場，最近進行清倉折扣，引發民眾搶購，上演搶貨全武行。許多消費者一窩蜂湧入賣場搜刮商品，還有人為了爭搶置物推車，在賣場裡爆發衝突。

中國民眾：「我拿了，你幹嘛搶啊，你這個人怎麼這樣啊，你給我。」

三個人為了一個置物推車爭得你死我活，沒有人願意鬆手，黑色外套的男子即便最後一個加入戰局，還是用力一把搶過櫃子，轉身就走，沒想到還會有人從旁邊伸手要搶。

廣告 廣告

難道這些東西不用錢嗎？瑞典家具零售巨頭IKEA宣布將於2月一次性關閉在中國的7家賣場，許多民眾看準清倉折扣，一窩蜂湧入賣場，大肆搶購。

一開門以為來到短跑比賽現場，所有人拔腿狂奔衝向貨架，就怕晚了一步東西就被搶光，拿推車搬各種櫥櫃沙發，裝不下的直接在地上拖，不到20分鐘，沙發區已經直接被清空，宛如蝗蟲過境。中國民眾：「生活用品區好多人，今天周一，就是搶不著車。」

民眾看見商品不用思考，直接先往購物袋塞，明明是周一上班日，結帳人潮比跨年還多。沒想到許多人當場就把標籤撕下，順手牽羊，即便貼滿標語記得結帳，但連貨架都被解體的賣場，一片狼藉。

這種宛如喪屍般的搶購行為，不僅造成沒有素質的亂象，也反映出消費者對便宜折扣的極度渴望，其實也折射出，當前民眾對中國經濟環境的焦慮心態。

更多東森新聞報導

老店「白鐵號」熄燈！ 老主顧不捨：烘焙界「LV」

獨家／安全帽店被詐團冒名Po清倉文 「全盔、半盔」露餡

誇張！ 民眾2度載整車垃圾「清倉」丟洋仔厝溪

