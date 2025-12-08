影/iRent失控暴衝停車場！「整座柵欄」撞斷噴飛 驚險畫面曝

日前有網友分享一段停車場事故影片，只見一輛iRent租賃車疑似操作不當，直接衝入地下停車場出口，撞毀柵欄機桿，整根橫桿當場歪倒橫躺在地，現場一片狼藉。畫面曝光後網友紛紛直呼「超傻眼」、「珍惜生命，遠離iRent」。

iRent駕駛疑似因未掌握車速或誤踩油門，導致車輛失控暴衝。（圖／翻攝自爆料公社）

該名網友在臉書社團《爆料公社》上傳影片並開玩笑表示，「珍惜生命，遠離iRent，可以把外面那根測速桿撞掉嗎？」從影片中可見，事故發生在地下一樓停車場出入口，一輛iRent駕駛疑似因未掌握車速或誤踩油門，導致車輛失控暴衝，甚至差點翻覆，停車場內多處設施受損，出場的柵欄機桿也被撞斷噴飛。

iRent失控暴衝，差點翻車。（圖／翻攝自爆料公社）

畫面曝光後引發網友熱議，紛紛留言「珍惜生命，遠離iRent」、「我在湯姆熊看小朋友也是這樣開的」、「還好沒人，撞到真的有夠衰」、「不怕路上牛馬跑，就怕豐田掛iRent」、「不想繳停車費要說啊」、「下次請瞄準固定式測速照相機謝謝」、「真的賠慘了」、「連地下室都能撞成這樣，這位駕駛要是在路上開不知道誰會被他給撞擊」、「iRent : 只有你想不到，沒有他撞不到」。

此外，也有不少網友說明，近年來共享租車因使用方便、申請門檻低，吸引不少新手駕駛上路，但也因此衍生多起因技術不熟、操作失誤而導致的事故，話題在社群中屢屢引發熱議。不過這次的實際肇事原因與責任歸屬，仍需待相關單位調查釐清。

