影》A-Lin初戀地點爆紅！房客急自清：不是我、人家看不上我

金曲天后A Lin在台東跨年晚會「東！帶我走」舞台上分享初戀往事，引爆網路熱議，甚至有網友設置Google三處地標「A Lin台東初戀地點」，預計成為全台歌迷打卡景點，台東屋主與現任房客今（2）日相繼出面說明，強調只是巧合，並非外界揣測的對象。

A-Lin跨年倒數前在舞台上笑談青春回憶，提及當年初戀地點包括台東市中正路52號，引發現場歌迷與網友熱烈討論，相關片段在社群平台瘋傳後，不少網友開始搜尋地址，笑稱「戀愛地標解鎖中」。

對此，蔡姓屋主受訪表示，該處目前僅單純出租給房客居住，並非私人住宅，也不清楚A-Lin過去是否曾與前男友在此居住。他指出，該地原本是製材所用地，與外界想像的「浪漫初戀現場」其實落差不小；不過，若因為天后一句話意外帶動話題，變成歌迷打卡點，「樂觀其成，歡迎全台歌迷來台東玩」

現任52號房客、暱稱「小胖」的男子也連忙澄清，強調「真的跟我沒關係，前任不是我」，更自嘲說，「人家那麼漂亮，怎麼可能看上我」不過他也坦言，看到網路討論後有點擔心，若真的引來大量歌迷到租屋處拍照，恐怕會影響日常生活。

隨著A-Lin在家鄉跨年舞台接連拋出金句、笑料不斷，不只演出成為焦點，連一句即興分享的初戀往事，也意外替台東再添一筆話題。地方人士笑說，「池上有金城武樹，台東現在又多了一個傳說級地標」

