影／A-Lin爆後台「喬副乳」遭拒 翻白眼內幕曝光笑翻全網

金曲天后A-Lin日前在台東跨年演出身，並且身兼「主持人」，不只實力派唱腔受到肯定，搞笑主持仍是網友討論焦點。她5日在IG曝光在後台和師妹Verna的互動影片，影片中可以看見，A-Lin不斷詢問Verna如何遮副乳，得不到答案的A-Lin直接翻白眼，還要求音控把Verna的聲音拉掉，最後A-Lin也表示是開玩笑的，精湛演技讓粉絲紛紛要她去演戲。

A-Lin演技備受網友肯定。（圖／IG：lulin168）

