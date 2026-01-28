影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後更以「浴巾包頭」模樣送客，她也在IG限時動態PO出送完客的影片。

只見Lulu以「浴巾頭紗」的造型刷著牙，見到有鏡頭正在拍攝，還當場笑出聲來，特殊的造型展現自然又不做作的模樣，可說是創意又可愛。

Luluu（黃路梓茵）PO出送完客的影片。（圖／IG：sunnygirl800424）

