影／Lulu拜別父母「全家暴哭」 感性發文：永遠是最愛你們的女兒





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

藝人Lulu、陳漢典25日在文華東方酒店舉行世紀婚禮，小倆口一早先進行文定儀式，與父母拜別。雖然結婚是喜事一樁，不過仍讓Lulu全家人都爆哭，尤其爸爸一見到女兒就忍不住掉淚，而Lulu昨（28）日也在社群PO出儀式的側拍影片，感人畫面配上歌曲，可說是相當催淚。

Lulu也在文中寫下送給爸媽的話，她透露，出生在這個家庭非常幸運，謝謝爸媽教她做人處事的道理，也學會感恩，更感性表示「我永遠永遠都是最愛你們的女兒」。

廣告 廣告

更多FTNN新聞網報導

影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感

影／滿出來了！陳漢典、Lulu婚禮重現爾康名場面 甜蜜合唱〈愛情有你〉又歪樓：你是我的「X具」

影／陳漢典婚禮前夕爆笑求婚 烙英文「邀1事」笑翻Lulu

