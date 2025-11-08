影／Lulu結婚登記爸媽感動當場落淚 陳漢典竟緊張到連戶籍地都忘
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨
藝人Lulu與陳漢典於10月前往戶政事務所登記結婚，兩人正式成為夫妻。昨（7）日，Lulu也在YouTube頻道公開一支12分鐘影片，紀錄他們登記當天的過程，除了可以見到陳漢典緊張到忘記戶籍地，還拍下Lulu爸媽感動落淚的模樣。
影／Lulu下廚超ㄎ一ㄤ狂出包 老公陳漢典反應超甜！
影／Lulu新婚就上演吵架大戲 陳漢典甜喊：妳是我每天起床的動力
影／小S問Lulu「陳漢典GG大嗎」？ 不會參加兩人婚禮原因全說了！
