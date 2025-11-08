影／Lulu結婚登記爸媽感動當場落淚 陳漢典竟緊張到連戶籍地都忘

國民黨主席鄭麗文今（8）出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，特別提早10分鐘到場，與在場的受難者家屬一一致意。不過整場活動因中共地下黨員及情報人員吳石也在追思名單而惹議。鄭麗文特別發表20分鐘演說，控「綠營側翼的各種詆毀扣帽，不是新聞」，並強調「在台澎金馬這片土地裡頭，每個人都不需要為政治信仰付出青春生命的慘痛代價，這是民主轉型後最基本的權利，也是我們的底線。」

中時新聞網 ・ 11 小時前