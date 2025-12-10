影／Lulu赴日本搭頭等艙想看窗外富士山美景 被陳漢典拍下「超ㄎㄧㄤ反應」她忍不住笑場XD





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

藝人Lulu近日與陳漢典、好友們一起赴日本，而此次出國也是她第一次搭乘頭等艙，Lulu也在IG限時動態上分享許多出國趣事。

像是搭機時，她望向窗外想欣賞富士山的美景，有趣的是，Lulu的視線卻沒有朝著富士山，直到陳漢典提醒「要往下看才看得到喔」，對此Lulu表示，自己確實忘記往下看，還笑稱「看到影片才恍然大悟」。

