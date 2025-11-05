(影) MAGA全線潰敗! 民主黨橫掃地方選舉 加州「這提案」明年恐翻轉國會
[Newtalk新聞] 近期美國多地舉辦地方選舉，推選地方首長或針對部分地方議題進行表決，外界也普遍將此次選舉視為美國總統川普第二任期施政結果的首次小型測驗。然而，川普並未成功延續去年總統大選的勝利，此次的地方選舉由民主黨大獲全勝，許多民眾也期待民主黨能在 2026 中期選舉中，奪回國會多數席次。
根據美國《福斯新聞》( Fox News ) 報導，民主黨籍紐約州眾議員佐蘭．馬姆達尼 ( Zohran Mamdani ) 成功在 4 日的紐約市市長選舉中，擊敗共和黨籍候選人，成為美國歷史上首位穆斯林的紐約市市長，也是該市一個多世紀以來最年輕的市長。
X 推主「Robert Carter」也分享影片補充稱，在確定馬姆達尼當選後，紐約市的穆斯林群體發起了熱烈的慶祝活動，將此次的選舉結果視為美國穆斯林群體以及親巴勒斯坦人士的一大勝利。「Robert Carter」也進一步指出，馬姆達尼勝選的消息，對以色列支持者以及美國國內的「伊斯蘭恐懼症患者」來說，肯定是一起不幸的噩耗，推測此次的選舉結果可能成為民主黨在 2026 年中期選舉中，突破共和黨完全執政的狼煙。
與此同時，X 推主「Jay Yates」也發布推文表示，前民主黨眾議員阿比蓋爾．斯潘柏格 ( Abigail Spanberger ) 在維吉尼亞州州長選舉中，成功擊敗了共和黨籍的競爭對手、現任維吉尼亞州副州長溫索姆．厄爾－西爾斯 ( Winsome Earle-Sears )，讓維吉尼亞這個紅州徹底翻藍。
X 推主「rainbow7852」針對 4 日的地方選舉結果進行整理，發現民主黨幾乎贏得了所有關鍵的選舉，除了當選紐約市長的馬姆達尼與當選維吉尼亞州州長的斯潘柏格外，民主黨眾議員米基．謝里爾 ( Mikie Sherrill ) 也在新澤西州的州長選舉中獲勝；台裔美籍的波士頓市長吳弭 ( Michelle Wu )、辛辛那提市市長阿夫塔布．普雷瓦爾 ( Aftab Pureval )、亞特蘭大市長安德烈．狄更斯 ( Andre Dickens )、克里夫蘭市長賈斯汀．比布 ( Justin Bibb ) 與夏洛特市市長維．萊爾斯 ( Vi Lyles ) 等人也成功連任，科里．奧康納 ( Corey O'Connor ) 則當選匹茲堡市市長。
除了公職人員的選舉外，民主黨推動的加州選區重劃案「 50 號提案」、緬因州缺席投票權等議題也都獲得通過，甚至成功保留了賓夕法尼亞州最高法院的多數地位。推主「郭寶勝 Baosheng Guo」認為，此次選舉結果將對川普造成嚴重的傷害，推測民主黨可能延續勝選的氣勢，在 2026 年中期選舉中打破共和黨的完全執政。
X 推主「JohnZhangSV」也發布推文分析指出，在此次的地方選舉過程中，所有川普支持的候選人都面臨的敗選的命運，部分被視為共和黨支持者選區的地區也實現了「翻藍」的目標。「JohnZhangSV」強調，此次地方選舉是 2026 中期選舉的「前哨戰」，認為民主黨將在明年的選舉中重掌國會，「對無法無天的川普進行制衡」。
