影/MAMAMOO輝人難忘去年美好回憶 台北剛唱完12月再奔高雄

「灶咖女團」MAMAMOO成員輝人將於12月13日在高雄流行音樂中心舉辦《2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE] in KAOHSIUNG》，這場年度壓軸演出備受粉絲MOO MOO期待。輝人在宣傳影片中提到，去年高雄安可演唱會印象深刻，期待能在今年最後一個月與台灣粉絲創造更多幸福回憶。

輝人高雄FAN-CON即將開唱，讓粉絲十分期待。（圖／希林國際 提供）

輝人先前於在台北國際會議中心舉辦個人首次巡迴演出《2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE] in TAIPEI》，以「辦公室」為主題的舞台設計宛如私人辦公空間。她化身「丁代表」，身著白襯衫與條紋西裝套裝，一開場帶來〈EASY〉與〈Moderato〉兩首勁歌熱舞，引發粉絲熱烈尖叫。

輝人載歌載舞，令粉絲意猶未盡。（圖／希林國際 提供）

在台北場演出中，輝人設計多個趣味環節與台下「新進員工們」互動，分享包包內物品，並對粉絲心願幾乎有求必應，一下帶領大家跳「Lucy健康操」，一下和大家一起高喊口號「水啦」，更帶來粉絲期待的男女團舞蹈組曲及MAMAMOO經典歌曲串燒，一番熱烈演出，讓她忍不住癱坐舞台上大喊「太累了」！

輝人在台北場時，感性感謝粉絲支持與愛意。（圖／希林國際 提供）

尾聲時，輝人感性向MOO MOO表達感謝與愛意，表示粉絲的支持對她意義非凡。活動結束前，粉絲不捨離去，高喊「想加班！想加班！」，輝人也回應熱情，與大家留下珍貴回憶。

輝人日前在台北演出時，帶來勁歌熱舞。（圖／希林國際 提供）

帶著台北美好回憶，輝人也將在12月13日舉辦高雄場，購票資訊可至ibon網站查詢，更多活動詳情請至希林國際Chillin International粉絲專頁了解。

