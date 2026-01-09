影／MAZDA ICONIC SP 概念跑車城市巡展 台中國家歌劇院亮相

▲MAZDA ICONIC SP概念跑車移師臺中國家歌劇院，自1月9日起至18日展開限定巡展，邀請民眾在建築光影之中，近距離感受品牌所詮釋的純粹駕馭樂趣。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】「Smile Every Mile」——從移動開始，讓感動一路延續。隨著2026台北新車暨新能源車大展圓滿落幕，MAZDA將展場中的設計魅力與未來移動想像，帶進城市核心空間，特別把話題焦點MAZDA ICONIC SP概念跑車移師臺中國家歌劇院，自1月9日起至18日展開限定巡展，邀請民眾在建築光影之中，近距離感受品牌所詮釋的純粹駕馭樂趣。

台中素有「建築博物館城市」之稱，匯聚多位普立茲克獎大師的經典作品，其中，臺中國家歌劇院以挑戰世界建造難度的結構設計，成為城市地標。歌劇院由建築大師伊東豊雄操刀，以無樑柱曲牆工法打破空間界線，結合仿生呼吸孔設計，讓光影在建築中自由流動，同時導入輻射傳導冷卻地板與節能智慧空調系統，體現與自然共生的永續理念。

▲MAZDA ICONIC SP概念跑車移師臺中國家歌劇院，自1月9日起至18日展開限定巡展，邀請民眾在建築光影之中，近距離感受品牌所詮釋的純粹駕馭樂趣。（記者林明佑攝）

MAZDA ICONIC SP 概念跑車的到來，正好與這座建築的精神相互呼應。車身採用歷經27層塗裝工藝打造的「紫羅蘭紅」專屬車色，在歌劇院流動的自然光線映照下，展現層次豐富、深邃多變的視覺效果；而其搭載的多元環保能源轉子發電技術，以及運用複合再生材質打造的座艙設計，也呼應歌劇院對節能與永續的堅持。

台灣馬自達表示，希望透過此次巡展，讓車輛不再只是交通工具，而是能與城市、建築與生活產生對話的存在。展覽期間，民眾可於臺中國家歌劇院忘我廳近距離欣賞 MAZDA ICONIC SP 的設計語彙與匠心工藝，並一窺品牌對未來移動與永續駕馭所描繪的藍圖。

此外，現場也規劃互動活動，凡於展區透過「MAZDA Taiwan」LINE 官方帳號分享觀展體驗，即可獲得限量品牌贈禮，為這段結合建築美學與未來移動的觀展時刻，留下專屬紀念。