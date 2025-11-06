影／Melody曝《終極一班》本色演出 透露拍戲多年「這件事」成遺憾





[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤

女星Melody出道後曾推出個人專輯，也在《終極一班》中飾演田欣老師。她近日在社群平台分享一段回憶殺，坦言差點看哭。許多網友認為她在《終極一班》中「根本本色出演」，對此Melody也笑回，確實是本色發揮，劇裡不少台詞都是她臨時加的。不過Melody也透露，多年拍戲始終有個小遺憾──她接演的角色幾乎都與本人性格相似，至今還沒有機會挑戰與自己反差較大的角色。

Melody表示自己在《終極一班》飾演的田欣老師為本色演出。（圖／小紅書：Melody劉恭顯）

