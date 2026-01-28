影/NASA研究機起落架故障迫降！「機腹著陸」拖出火光

美國國家航空暨太空總署（NASA）一架高空研究機於週二（27日）在德州發生嚴重降落意外。一架隸屬於NASA的WB-57研究機在降落休士頓東南部的艾靈頓機場（Ellington Airport）時，因起落架機械故障無法放下，最終被迫以「機腹著陸」方式強行觸地。

NASA的WB-57研究機。（圖／翻攝NASA官網）

據《美聯社》報導，社群媒體流傳的影片顯示，飛機機腹與跑道劇烈摩擦產生大量橘黃色火花與濃煙，場面觸目驚心。NASA隨後在社群平台X上證實，機上兩名機組人員均安全脫困，並表示將針對這起「機械問題」展開調查。

據報導，這架擁有獨特細長機身的WB-57高空研究機是在執行任務後準備返航時發生故障。目擊者拍攝的影片顯示，飛機在接近跑道後緩緩下降，機腹觸地瞬間產生劇烈震動與火光，隨後在跑道上滑行了一段距離，後方伴隨火苗與白色煙霧。機場緊急應變小組隨即出動多輛消防車趕往現場搶救，當地新聞畫面顯示飛機停止後艙蓋已打開，搜救人員正於機首黑鼻部分進行後續處理。

WB-57研究機以「機腹著陸」方式強行觸地。（圖／ 翻攝X「 @Surajit_ 」 ）

WB-57是一款專為科學研究設計的雙人座飛機，自1970年代起便開始服役，至今仍是科學界的重要資產。其卓越性能使其能在海拔1萬9200公尺以上的高空持續飛行長達6.5小時，常用於大氣取樣、觀測及軍事研究等高難度任務。此次發生意外的機型雖然服役多年，但NASA官網強調該機隊仍維持高度運作能力，目前事故原因仍需等專案小組對受損機身進行詳細檢驗後方能釐清。

針對此次意外，NASA並未進一步說明飛機當時執行的具體任務內容，僅強調人員安全為首要考量。由於WB-57的起落架故障在歷史紀錄中相對罕見，此次「機腹著陸」對這架珍貴研究機結構造成的損害程度，將決定其未來是否能修復並重返藍天。目前艾靈頓機場受影響的跑道已暫時關閉，待飛機殘骸移除後將恢復正常運作。

