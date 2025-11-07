影／NBA熱火教頭豪宅被燒光 46秒超驚人火勢流出

邁阿密熱火總教練史波斯卓，自宅被大火吞噬。（資料圖／美聯社）





NBA邁阿密熱火總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）在結束客場賽事返回佛州後，驚傳自宅遭大火吞噬。

根據《路透社》（Reuters）、《美聯社》（AP）及《People》雜誌報導，火警發生於當地時間週三晚間，所幸並無人員傷亡。

根據佛羅里達州消防單位表示，火警發生時史波斯卓正在科羅拉多丹佛帶隊出賽，屋內無人。鄰居在發現濃煙後通報119，消防員趕抵現場時，屋舍已陷入猛烈燃燒狀態，火勢持續數小時後才被完全撲滅。

當地官員指出，目前尚未確定起火原因，相關單位正進行調查。報導指出，史波斯卓在得知消息後立即返家處理善後。他向球團及消防人員表達感謝，並強調家人與屋內人員全數平安。

根據《美聯社》消息，儘管遭逢重大變故，他仍計畫照常回到主場執教，率領球隊迎戰夏洛特黃蜂，此舉也被網友狂讚，展現堅毅的職業精神。

現年54歲的史波斯卓自2008年起擔任熱火總教練，執教生涯曾率隊奪下兩座NBA總冠軍，為聯盟資歷最深的教練之一。

