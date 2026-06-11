影/NBA總冠軍賽火藥味濃 文班亞馬飯店門口遭尼克隊球迷丟東西

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NBA總冠軍賽第四戰，紐約尼克隊上演歷史性逆轉，馬刺隊不但輸掉比賽，陣中球星文班亞馬（Victor Wembanyama）和隊友們返回位於曼哈頓中城的酒店時，還遭尼克斯隊的球迷投擲物品。

馬刺隊球星文班亞馬。（圖／美聯社）

根據X上發布的影片顯示，文班亞馬剛下球隊大巴，正走向飯店的入口時，一個物體朝他飛來，砸在了路牌上。

文班亞馬當時身穿便服，手提一個大型路易威登旅行包，當一塊疑似垃圾的物體撞擊在柱子上摔碎時，他迅速低頭躲避。

保全人員抓住文班亞馬，把他帶進了飯店，而瘋狂的球迷們則繼續嘲笑這位NBA年度最佳防守球員。

NBA總冠軍第四戰 火藥味十足

這場關鍵的第四戰一開始雙方就出現了火藥味，尼克隊中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）因肘擊文班亞馬而被吹罰惡意犯規，文班亞馬倒地不起。

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兩節後，文班亞馬在一次尼克隊中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）試圖擺脫防守時，肘擊了唐斯的下巴，被判一級惡意犯規，當時馬刺隊領先29分。

文班亞馬的惡意犯規點數已累積至3分，這意味著他只要再被判一次惡意犯規，就得自動禁賽。

由於在上一場比賽中，文班亞馬曾對尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）使出爭議性的推人動作，但卻逃脫惡意犯規，這才使得尼克隊球迷相當不滿。

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