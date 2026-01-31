影／NICHOLAS率&TEAM返鄉登《紅白》 媒體親切喊「奕翔這邊」秒噴笑





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

人氣團男體&TEAM昨（30）日訪台，有趣的是，台灣成員NICHOLAS每次回國都痛失藝名，此次也不例外。當&TEAM抵台出關後，現場的媒體親切喊「奕翔這邊，奕翔愛心」，聽到自己本名的NICHOLAS雖然乖乖照做，但也忍不住笑出來。

而&TEAM此次訪台是為了台視《紅白》錄影，雖然本次並未全員到齊，但粉絲的熱情依舊不減，特地到機場接機。

&TEAM昨（30）日抵台。（圖／翻攝畫面）

