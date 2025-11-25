影／No Labubu！凱蒂佩芮杭州開唱 見粉絲送特製「Katybubu」崩潰大叫 XD





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

美國流行天后凱蒂佩芮近日帶著《The Lifetimes Tour》巡演來到中國杭州開唱，吸引萬名粉絲到場支持。她也入境隨俗走訪西湖、靈隱寺等景點，體驗地方文化，受到當地人熱情歡迎。不過在演唱會期間，有歌迷送上融合她五官的「Katybubu」娃娃，讓一向厭惡 Labubu 的她憤而踢開，放聲尖叫，最後甚至毫不留情把娃娃丟掉，引發台下爆笑連連。

美國流行天后凱蒂佩芮在杭州開唱，卻因為粉絲送的「Katybubu」崩潰大叫。（圖／IG：katyperry；抖音：比格貝妮 Baeni）

事實上，凱蒂佩芮曾多次公開表示對 Labubu 反感，甚至對演唱會後台下達禁令，禁止任何工作人員攜帶 Labubu 娃娃，不過這隻 Katybubu 倒是受到其他粉絲歡迎，散場後都紛紛想跟這隻娃娃拍照。這名撿到娃娃的「幸運粉絲」也表示，目前娃娃已經成功物歸原主。

