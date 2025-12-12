影／ONCE的驕傲！TWICE多賢首演電影就獲獎！ 憑韓版《那些年》榮摘「最佳新演員」肯定





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

才剛結束高雄、香港等地巡演的南韓人氣女團 TWICE 近日再度傳出好消息。成員多賢日前憑藉主演電影《你是我眼中的蘋果》獲得首爾國際電影大賞「最佳新人女演員」殊榮。這部電影改編自台灣經典愛情國片《那些年》由多賢與《那張照片裡的我們》男星振永共同主演。不僅是多賢的電影處女作，標誌著TWICE第一位影視演出的成員，表現屢獲各界肯定。

她也透過官方社群發表感想，感謝ONCE們一路的支持與愛護。多賢主演的另一部電影《全力奔跑》也正在各地熱映，接下來也將有戲劇作品《Love Me》推出，備受粉絲期待。

廣告 廣告

多賢憑藉韓版《那些年》電影《你是我眼中的蘋果》獲得首爾國際電影大賞肯定。（圖／IG：dahhyunnee）





更多FTNN新聞網報導

影／日本「年度最可愛國中生」得主激似周子瑜！ 主辦方竟收死亡威脅急報案！

影／TWICE彩排《日不落》竟意外劇透驚喜 成員聽到場外尖叫聲全笑噴XD

影／TWICE子瑜東京合體本田翼！她見偶像秒變迷妹 網笑：追星成功

