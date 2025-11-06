影／OOTD走許光漢風？劉和然喊「準備好了」 新北市長參選定裝照曝光

有意爭取國民黨提名參選的現任新北市副市長劉和然 ，今（6日）首曝形象照。（圖：劉和然臉書）

2026選戰起跑，民進黨選對會昨拍板徵召立委蘇巧慧參選新北市長，藍白陣營人選尚未有共識。有意爭取國民黨提名參選的現任新北市副市長劉和然，今（6日）率先發布一系列競選形象照，象徵以「年輕、專業」為自己「升級定裝」，對外宣示「準備好了」，將全力搶攻新北市長寶座。

劉和然上午在臉書粉專發布形象照，其中一套是向藝人許光漢致敬的造型，引起網友討論。劉和然表示，這次拍照是責任感的展現，希望讓大家看到，不論是政務現場或鏡頭前，自己都以同樣的專業與熱情面對，這次拍攝象徵從幕僚到領航者的轉變，「我準備好了」要用更多行動回應新北市民對未來的期待。

劉和然辦公室指出，劉這次拍攝的定裝照，造型包括青春活力的大學T、專業幹練的襯衫，以及正式典雅的西裝、輕鬆自然的休閒服，甚至特別設計新北市棒球服，希望展現不同造型風格，凸顯劉和然的年輕、專業與多面向的形象。