影/PAZZO董座二度痛毆運將 圍毆監視器畫面曝

上櫃公司美而快董事長廖承豪（43歲），17日晚間因搭車糾紛，二度毆打計程車運將，昨遭警方拘提依傷害、妨害秩序罪移送北檢，複訊後諭令1百萬元交保，運將遭毆畫面也曝光。

運將遭毆後在騎樓連滾帶爬。（圖／翻攝畫面）

警方調查，廖承豪17日晚間自己的司機王姓男子（38歲），一起搭乘運將林姓男子（41歲）駕駛的計程車，抵達大安區復興南路後，廖又要求改往其他地點，林男因已經接到下一趟派車任務婉拒，廖一怒之下毆打對方，林男隨即報案警方到場將雙方帶回派出所。

嫌犯毆打運將後逃離現場。（圖／翻攝畫面）

未料廖男陳林姓運將到醫院驗傷時，撂來多名男子恐嚇逼迫林男和解未果，後續竟跟蹤尾隨圍毆對方成傷，警方迅速成立專案小組溯源追查，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，並於昨（1）日同步搜索多處地點，將涉案嫌犯廖男等9人拘提及通知到案

警方訊後全案依刑法妨害自由、傷害及妨害秩序罪嫌，將廖男等9名人移送北檢偵辦，廖男經檢方複訊後諭令100萬元交保。

對此廖承豪說，媒體報導內容並非全部事實，事發當晚他和公司同仁，共同搭乘優步計程車，原本要前往另一地點但遭拒絕，下車時對方突然大聲表示「關那麼大力幹嘛」，同仁聽到後便與駕駛發生激烈爭執，過程中他試圖上前勸阻，結果遭到對方反擊毆打受傷，事後也提出傷害告訴。

廖承豪強調，因個人行為而占用司法及社會資源，實在是不良示範，他為此實感後悔並深感抱歉，媒體報導之內容，基於偵查不公開原則，暫時無法具體說明案情，他會靜待司法調查結果，並勇於承擔一切責任。

